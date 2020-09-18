2020/09/18 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين مشاهيرنا من كورونا ؟ – مظفر عبد العال حين يرزق الله الانسان الشهرة والمال لابد ان يسخرها لمصلحة الناس اولا ومصلحته ثانيا، والسؤال الذي يتداوله الناس ويبحثون عن اجابه له هو ماذا قدم المشاهير من ابناء الوطن لبلدهم وخاصة ،في ظروف استفحال جائحة كورونا التي تلاحق الجميع ولا تستثني اغنى الاغنياء […]

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