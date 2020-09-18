2020/09/18 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الله الله في الدماء – حسين الصدر -1- وقعتْ أولُ جريمة قَتْلٍ على سطح هذا الكوكب يومَ لم يكن هناك الاّ أربعة أشخاص فقط هم : أدم حواء قابيل هابيل واجترح ( قابيلُ ) جريمته الفظيعة بقتل أَخيهِ ( قابيل ) حين تُقبل منه القربان بينما لم يُتقبل القربان من اخيه ..!! […]

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