2020/09/18 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة إقليم كردستان تناقش مسار المباحثات مع بغداد والموازنة الإتحادية اربيل – فريد حسن عقد مجلس وزراء إقليم كردستان برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور البارزاني، الأربعاء جلسته الأسبوعية بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد الطالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.وفي مستهل الاجتماع، استذكر رئيس مجلس الوزراء بإجلال الذكرى السنوية لمذبحة قرية صوريا التابعة […]

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