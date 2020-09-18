بعد مناشدة طفل مهدد بـ 'الاغتصاب'.. وفد مشترك يصل كركوك ويفتح تحقيقا فوريا

2020/09/18 | 20:00 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الهجرة المهجرين، الجمعة، ارسال وفد إلى مخيم يحياوة بمحافظة كركوك، استجابة لمناشدة احد الاطفال القاطنين في المخيم والذي أكد فيها تعرضه وعائلته لاعتداءات وبدأ تحقيقا فوريا في القضية.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (18 ايلول 2020)، انه "وصل وفد مكون من مدير عام دائرة الفروع بوزارة الهجرة والمهجرين ومدير الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية إلى مخيم يحياوة للنازحين في محافظة كركوك، وذلك بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين (ايفان فائق جابرو) إثر تلقيها مناشدة عبر الفيديو من احد الاطفال القاطنين في المخيم أكد فيها تعرضه وعائلته لاعتداءات".

واضاف البيان، ان " الوزيرة ذكرت انها تلقت هذه المناشدة بألم كبير من خلال الفيديو الذي يظهر فيه طفل بعمر الورد يبكي ويشكو من تعرضه وعائلته لاعتداءات وتهديدات، فقمنا على الفور بالاتصال بمحافظ كركوك وقيادة شرطة المحافظة لغرض فتح تحقيق فوري في القضية للوقوف على ما جاء على لسان الطفل في المخيم وادعائه" .

واوضحت الوزيرة، انها "ستزور المخيم في اقرب وقت للاطلاع على اوضاع الاسر النازحة القاطنة فيه".

وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق من اليوم الجمعة، تسجيل مصور، يظهر فيه طفل نازح في مخيم "يحياوه" بمحافظة كركوك يناشد فيه الكاظمي لإنقاذه وعائلته من الاغتصاب.

ا.ح

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