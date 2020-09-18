قبيل توفره.. روسيا تعلن السعر الفعلي لدواء كورونا

2020/09/18 | 20:00 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت شركة تطوير الأدوية "بروموميد" الروسية، الجمعة، التكلفة الفعلية للعقار المخصص لعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد "أريبليفير"، مؤكدة ان فعاليته على علاج كوفيد-19 تقترب من 100%.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"بروموميد"، أندري ملادينتسيف، في تصريح لوكالة روسية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (18 أيلول 2020)، ان "السعر الموصى به هو 12320 روبل"، مما يعادل 163.12 دولارا أميركيا.

وأضاف ملادينتسيف، أنه لا توجد عوامل حتى الآن يمكن أن تؤثر على تكلفة الدواء "هذا السعر مرتبط بطريقة أو بأخرى بسعر التسليم إلى مؤسسة طبية.



لا يمكن أن يكون لدينا سعرين مختلفين للميزانية وللبيع بالتجزئة، لذلك هذا هو السعر الذي تشكل بالفعل".

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الأدوية "بروموميد" بيتر بيلي، إن العقار المخصص لعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد " أريبليفير"، والذي سيظهر في الصيدليات الروسية يوم الإثنين، أثبت فعالية علاج تقترب من 100%، قائلا ""فعالية علاج كوفيد-19 بواسطة "أريبليفير" قريبة من 100%".

وكان رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الأدوية "بروموميد" قد أعلن في وقت سابق، أن عقار أريبليفير سيكون متاحا في الصيدليات الروسية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وحصل عقار "أريبليفير" لعلاج فيروس كورونا المستجد، على أساس العقار "فافيبيرافير" من شركة الأدوية بروموميد، على موافقة من وزارة الصحة الروسية، وتم استخدام الدواء فقط في المستشفيات.

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