إصابة منتسب بتفجير عبوة على شركة عراقية تنقل معدات التحالف الدولي

2020/09/18 | 20:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، تعرض رتل ينقل معدات للتحالف الدولي في سامراء، ما أدى إلى إصابة أحد الجنود العراقيين.



وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 أيلول 2020)، أنه "تعرض رتل كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، مساء اليوم الجمعة إلى انفجار عبوة ناسفة، في قضاء الاسحاقي ضمن قاطع عمليات سامراء، وقد أدى الحادث إلى إصابة أحد مقاتلي الفوج الثالث في لواء مغاوير سامراء بجروح طفيفة".

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