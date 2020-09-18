تأكيد رسمي.. اختراق محيط منزل السفير الأميركي في موسكو

2020/09/18 | 20:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت متحدثة باسم السفارة الأميركية في العاصمة الروسية إن مواطنا روسيا اخترق بمركبته محيط مقر إقامة السفير الأميركي موسكو، الجمعة.

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