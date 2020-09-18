وزير الرياضة .. يأمر بفتح ابواب المدينة الرياضة للميناء تمهيدا لعودة النشاط الرياضي

2020/09/18 | 20:35 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

امر وزير الرياضة والشباب عدنان درجال بفتح ابواب المدينة الرياضية امام نادي الميناء لخوض التدريبات و للمباريات الرسمية جرى ذلك بعد لقاءه اليوم بادارة النادي في مقر وزارته و اعرب محمد جابر رئيس النادي ان الوزارة ابدت تعاونا و تجاوبا كبيران لكل طلبات الادارة

واضاف ان الوزارة ابدت دعمها لكل...

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