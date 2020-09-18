2020/09/18 | 20:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وفداً من الحزب الشيوعي العراقي.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر، وبحث الأوضاع الراهنة ومستجداتها، على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني.

كما جرت مناقشة الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، وتعزيز ثقة المواطن بالدولة وتحقيق متطلباته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء ووفد الحزب الشيوعي يبحثان الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء ووفد الحزب الشيوعي يبحثان الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).