ترمب: بايدن من أكثر السياسيين الذين اتخذوا قرارات خاطئة

2020/09/18 | 20:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن منافسه في الانتخابات المقبلة الديمقراطي، جو بايدن، من أكثر السياسيين الذين اتخذوا قرارات خاطئة.

الرئيس الأميركي أكد في تغريدة على تويتر أن بايدن، صوت لصالح الحرب على العراق، وعارض مهمة القضاء على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأشرف على صعود تنظيم داعش، ولو كان الأمر متروكا لبايدن لكان بن لادن وسليماني على قيد الحياة، ولكان الإرهاب ما زال في حالة هياج، ولأصبحت الصين الآن هي القوة المهيمنة على العالم وليس الولايات المتحدة.

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