2020/09/18 | 20:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت السلطات الإيرانية على محاولة مواطنين إيرانيين دخول الأراضي العراقية للمشاركة في مراسم الزيارة الاربعينية.

وذكرت الادارة المحلية بمحافظة خوزستان، في بيان، أن مجموعة من المواطنين من مناطق عبادان والمحمرة يبلغ عددهم نحو مئتين وخمسين شخصا توجهوا إلى منفذ الشلامجة للدخول الى العراق بقصد المشاركة في الزيارة الأربعينية.

ونفى البيان حدوث اشتباكات بين الزائرين والقوات الإيرانية، مبينا أن الزائرين تراجعوا بعد معرفتهم أن أسباب المنع تعود إلى الجانب العراقي نتيجة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات الإيرانية تصدر بيانا بشأن محاولة بعض الإيرانيين اقتحام منفذ الشلامجة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات الإيرانية تصدر بيانا بشأن محاولة بعض الإيرانيين اقتحام منفذ الشلامجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).