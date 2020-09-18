الأردن.. تراجع ملحوظ في معدل الإصابات اليومي بكورونا خلال 24 ساعة

2020/09/18 | 20:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة مع 279 إصابة سجلتها أمس الخميس.

وجاء في بيان الوزارة، أن 211 حالة محليّة توزّعت كما يلي:

104 حالات في محافظة العاصمة عمّان، 29 حالة في محافظة البلقاء، 30 حالة في محافظة الكرك، 20 حالة في محافظة الزرقاء، 10 حالات في محافظة إربد، 4 حالات في لواء الرمثا، 9 حالات في محافظة معان، 3 حالات في محافظة المفرق، وحالتان في محافظة مأدبا.

وبحسب البيان، “وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 4344 حالة”.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة، اثنتان في مستشفى الأمير حمزة، وواحدة في أحد المستشفيات الخاصّة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 29 حالة.

كما تم رصد 95 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، وتمّ إجراء 11766 فحصا مخبريّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1045700 فحص.

ودعت الوزارة إلى اتباع معايير السلامة والوقاية والالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.انتهى 25

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