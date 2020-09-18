الداخلية: انخفاض المعدلات البيانية للجريمة المنظمة في عموم العراق

2020/09/18 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الداخلية، عن انخفاض المعدلات البيانية للجريمة المنظمة في عموم العراق

المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، أكد في تصريح، أن هذا الانخفاض يعزوه بعض المراقبين إلى عاملين، الأول هو الحملات الأمنية، وحملات إلقاء القبض على المطلوبين وغيرها من الأعمال الأمنية الجنائية، أما الثاني فهو إجراءات حظر التجوال وما رافقها من تقييد للحركة.

وفي شأن آخر كشف المحنا، عن وجود تفكير جدي بنقل الملف الأمني إلى مديريات الأمن، وإلى مديريات الشرطة، وهذا ما تحقق بالفترة الماضية، حيث تم تسليم الملف الأمني إلى بعض قيادات الشرطة في المناطق التي تشهد استقرارا نسبيا، مضيفا أنه لا تزال هناك تحضيرات وتخطيط وبناء قدرات، فضلا عن انتظار القرارات التي تصدر من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن ذلك.

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