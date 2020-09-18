مبدياً استعداده للمراهنة على موعد إقرار اللقاح.. تصريح ناري للخبير فاوتشي

2020/09/18 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلق كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأميركية أنتوني فاوتشي، تصريحا يحمل الكثير من التفاؤل بشأن موعد إقرار لقاح كورونا.

وكشف فاوتشي في تصريح أمام لجنة في الكونغرس، عن استعداده للمراهنة على إقرار اللقاح وسلامته بحلول شهر تشرين الثاني، او كانون الأول المقبلين، مبينا ان الباحثين يقومون بإعطاء اللقاح لبعض المرضى فعليا، مقابل منح مرضى آخرين علاجا وهميا للتوصل الى حقيقة تأثير اللقاح من الناحية الفعلية على مستخدميه، فيما أشار الخبير الأميركي الى اعتقاده بأن تعود الحياة الى طبيعتها مثلما كانت قبل ظهور كورونا خلال العام المقبل أو العام الذي يليه.

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