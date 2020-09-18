إلقاء القبض على 8 موظفين في دائرة صحة صلاح الدين بتهمة التزوير

2020/09/18 | 20:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني القبض على ثمانية موظفين بتهمة تزوير الأوراق الرسمية في دائرة صحة صلاح الدين.

الجهاز أكد في بيان أن مفارزه تمكنت من إلقاء القبض على متهمين في دائرة صحة المحافظة، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، مبينة أن المتهمين يقومون بتزوير معاملات اللجان الطبية وزيادة نسبة العجز لدى ضحايا العمليات الارهابية من دون الرجوع الى اللجنة المتخصصة، بالاتفاق مع بعض الاطباء مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ولفت البيان أن المتهمين اعترفوا على سبعة موظفين اخرين هربوا من المحافظة بعد صدور مذكرات قبض بحقهم، والذين تتم ملاحقتهم وفق مذكرات قبض أصولية من أجل اعتقالهم.

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