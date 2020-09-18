رئاسة الجمهورية: ندعم خطوات الكاظمي في الإصلاحات وإجراء الانتخابات

2020/09/18 | 20:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت رئاسة الجمهورية دعمها لخطوات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في تحقيق الإصلاحات وإجراء الانتخابات

علي الشكري رئيس هيئة المستشارين برئاسة الجمهورية قال في تصريح، ان لقاء ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت بالمرجع السيد علي السيستاني يمثل خريطة طريق للانتخابات المبكرة، وقطع الطريق على كل من لا يرغب بإجرائها، مبينا أن جميع الكتل السياسية ستعمل بإتجاه واحد لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء.

وأضاف، أن بلاسخارت بعد مغادرتها النجف التقت رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور، وهو من يبدأ الخطوة الأولى بالاتفاق مع رئيس الوزراء على طلب حلّ البرلمان، ونقلت للرئيس ما سمعته من المرجع الأعلى، وتأكيداته على أن تجرى الانتخابات في موعدها بمقدماتها الصحيحة، وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المعونة الفنية المطلوبة.

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