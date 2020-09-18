وزارة الهجرة تستجيب لمناشدة طفل نازح في مخيم “يحياوة” بكركوك

2020/09/18 | 20:48 - المصدر: قناة التغيير

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على إثر هذه المناشدة، استجابت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق، حيث وجهت بإرسال وفد لمخيم يحياوة بمحافظة كركوك

بيان للوزارة ذكر، أن الوزيرة وجهت بإرسال وفد مكون من مدير فرع الوزارة في محافظة كركوك، ووزارة الداخلية قيادة شرطة كركوكن ومدير الشرطة المجتمعية، مشيرا الى أن الوزيرة تلقت هذه المناشدة بألم، الامر الذي دفعها الى الاسراعبفتح تحقيق فوري للوقوف على ما جاء على لسان الطفل في المخيم وادعائه.

وأضاف البيان، أن الوزيرة ستزور المخيم في أقرب وقت للاطلاع على اوضاع الاسر النازحة القاطنة فيه.

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