إصابة مقاتل بانفجار استهدف رتلاً ينقل معدات للتحالف في الاسحاقي

2020/09/18 | 20:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصيب مقاتل في قوات لواء مغاوير سامراء بانفجار عبوة ناسفة.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "تعرض رتل كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، مساء اليوم الجمعة الى انفجار عبوة ناسفة ، في قضاء الأسحاقي ضمن قاطع عمليات سامراء".وأضاف ان "الحادث أدى إلى إصابة احد مقاتلي الفوج الثالث في لواء مغاوير سامراء بجروح طفيفة".عمار المسعودي

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