فيديو.. نادية الجندي تكشف مفاجأة عن موقف الرئيس الراحل السادات من فيلمها الباطنية

2020/09/18 | 20:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/كشفت الفنانة نادية الجندي ، عن موقف الرئيس الراحل محمد أنور السادات ، من فيلمها “الباطنية” ، والذى عرض فى عام 1980 ، وحقق أعلى إيرادات فى السينما المصرية وقت عرضه ، ولاقى انتقادات واسعة حينها .وشاركت الجندي جمهورها ، عبر حسابها على موقع إنستغرام ، مقطع فيديو لها، من لقاء تليفزيوني لها، […]

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