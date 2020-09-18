وكالة الاستخبارات: لا يوجد تهديد مباشر للطفل بمخيم يحياوة

2020/09/18 | 20:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين يحذر من مكاتب أهلية وجمعيات تزعم منح السلف للموظفين

حذر مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية وتشكيلاتها من مكاتب أهلية وجمعيات وشركات ومكاتب المنافذ الخاصة التي تزعم منحها سلف 25 مليون لقاء ضمانات بطاقة الماستر كارد .

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