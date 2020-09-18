الاستخبارات توضح حقيقة فيديو الطفل المهدد بـ 'الاغتصاب'

2020/09/18 | 21:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت وكالة الاستخبارات العامة، الجمعة، وجود تهديد مباشر او اغتصاب للطفل النازح في مخيم "يحياوه"، مؤكدة ان اخ الطفل، معتقل لدى احد الاجهزة الامنية وفق احكام المادة 4 ارهاب.

وذكرت الوكالة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (18 ايلول 2020)، انه "بتوجية من قبل دولة رئيس الوزراء وبأشراف من وزير الداخلية، وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبمتابعة وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تستجيب لمناشدة احد الأطفال النازحين بمخيم يحياوه بكركوك يناشد الحكومة لانقاذه وعائلته من الاغتصاب" ونود إحاطة الرأي العام بمايلي:

1- ذكر الطفل بمناشدتة بأختفاء اخية منذ مايقارب الشهر ونود ان نوضح ان اخيه موقوف بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 ارهاب لدى احد الاجهزة الامنية وهو حاليا قيد التحقيق.





2- فيما يخص قضية التهديد والاغتصاب فذلك حصل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ولايوجد تهديد مباشر حيث تم اقامة دعوة قضائية في احد مراكز الشرطة بهذا الموضوع.

وكانت وزارة الهجرة المهجرين قد اعلنت، الجمعة، ارسال وفد إلى مخيم يحياوه بمحافظة كركوك، استجابة لمناشدة احد الاطفال القاطنين في المخيم والذي أكد فيها تعرضه وعائلته لاعتداءات وبدأ تحقيقا فوريا في القضية.

جدير بالذكر، ان تسجيلا مصورا كان قد انتشر في وقت سابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه طفل نازح في مخيم "يحياوه" بمحافظة كركوك يناشد فيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإنقاذه وعائلته من الاغتصاب.

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