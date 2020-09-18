الإعلام الأمني: هجوم يستهدف رتلا تابعا للتحالف الدولي في سامراء

2020/09/18 | 21:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، إصابة أحد مقاتلي الفوج الثالث في لواء مغاوير سامراء بجروح طفيفة، اثر استهداف رتل كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بعبوة ناسفة في قضاء الاسحاقي ضمن قاطع عمليات سامراء.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (18 أيلول 2020): "تعرض رتل كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، مساء اليوم الجمعة الى انفجار عبوة ناسفة ، في قضاء الاسحاقي ضمن قاطع عمليات سامراء".

وأضاف البيان، "وقد أدى الحادث إلى إصابة احد مقاتلي الفوج الثالث في لواء مغاوير سامراء بجروح طفيفة".

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