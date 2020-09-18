كثير العدد ضعيف التسليح..

2020/09/18 | 21:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من امتلاك إيران جيشا ضخما من الناحية العددية، إلا أن العالم يجب ألا يخاف منه، لأنه يشبه الجيش الصيني في الثمانينات، كثير العدد لكنه ضعيف التسليح، وفقا لتقرير نشر في مجلة "ناشيونال انتريست" الأميركية.

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