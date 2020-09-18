مفوضية حقوق الانسان تدعو الحكومة للشفافية في اجراءات مكافحة الفساد

2020/09/18 | 21:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، الحكومة إلى شفافية الاجراءات المتخذة بشأن مكافحة الفساد.

وقالت المفوضية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “في الوقت الذي تبارك فيه المفوضية العليا لحقوق الانسان اجراءات الحكومة في مكافحة الفساد، فأنها تؤكد أن استشراء الفساد في كافة المجالات انعكس سلباً، على حقوق المواطن من خلال ضعف الخدمات، وارتفاع معدلات الفقر وانهيار منظومة التعليم والصحة والامن”.

وطالبت المفوضية، الحكومة بان “تكون حملتها لمكافحة الفساد شاملة بدون استثناء لكل من تلطخت ايديهم بالفساد وسرقة وهدر اموال الشعب”، داعية الحكومة وقوة مكافحة الفساد “بالسعي لتطبيق معايير وضمانات حقوق الانسان والعدالة والمحاكمة بشكل يعزز شفافية الاجراءات المتخذة وتوافقها مع المعايير الدولية لحقوق الانسان”.

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