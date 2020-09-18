الرافدين ...يحذر من مكاتب اهلية وجمعيات تزعم منح السلف للموظفين

2020/09/18 | 21:07 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

حذر مصرف الرافدين الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية وتشكيلاتها من مكاتب أهلية وجمعيات وشركات ومكاتب المنافذ الخاصة التي تزعم منحها سلف ٢٥ مليون لقاء ضمانات بطاقة الماستر كارد .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان هناك جهات وأشخاص ومكاتب أهلية وشركات وجمعيات تدعي منح السلف والقروض للموظ...

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