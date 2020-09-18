امين بغداد يوجه بايقاف حملات ازالة التجاوزات بشكل مؤقت

2020/09/18 | 21:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه امين بغداد منهل الحبوبي، اليوم الجمعة، جميع ملاكات امانة بغداد بايقاف حملات ازالة التجاوزات والتوجيه باعداد خطة جديدة لعملية الازالة.

وقال المكتب الاعلامي لامين بغداد، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “امين بغداد منهل الحبوبي، وجه بتعليق حملات ازالة التجاوزات التي تجريها ملاكات الامانة بشكل فوري، وذلك تعقيباً على الحملة التي اقيمت في أحد اسواق مدينة الصدر بالاضافة الى جميع مناطق العاصمة الاخرى وايقافها بشكل مؤقت”.





واضاف البيان، ان “التوجيه جاء بعد اطلاعه على هذه الإجراءات من خلال الاعلام حيث أنه لم يباشر العمل في منصبه رسميا بعد ووجه بالبدء الفوري باعداد خطة جديدة تتناسب مع ما موجود من تجاوزات بكافة اشكالها في عموم العاصمة بغداد”، مشددا على “رفض التجاوزات التي شوهت منظر العاصمة ومشهدها الحضري خلال السنوات السابقة”.

و أكد على ان “ذلك ينبغي أن يكون وفق خطة مدروسة ومتكاملة ومتعددة الجوانب ستنطلق في وقت لاحق وبشكل يضمن عدم الأضرار بارزاق وحقوق المواطنين”.

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