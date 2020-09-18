الإعلام الأمني: عبوة تستهدف رتلا ينقل معدات للتحالف في صلاح الدين

2020/09/18 | 21:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن تعرض رتل ينقل معدات للتحالف الدولي الى تفجير بعبوة ناسفة جنوبي محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه، ان “رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين تعرض، مساء اليوم، إلى انفجار عبوة ناسفة، في قضاء الاسحاقي ضمن قاطع عمليات سامراء”.

وأضافت، أن “الحادث أدى إلى إصابة احد مقاتلي الفوج الثالث في لواء مغاوير سامراء بجروح طفيفة”.

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