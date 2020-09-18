المنافذ الحدودية تضبط منظومة اتصالات وأجهزة تلوث بيئي مخالفة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

2020/09/18 | 21:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط منظومة اتصالات وأجهزة تلوث بيئي خلافا لما تم ذكره في المعاملة الكمركية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهيأة في بيان تلقى "عراقي نيوز" نسخة منه، أن "منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة ضبط حاوية حجم 40 قدم محملة بمواد (اكسسوارات ولوازم طابعات) بواقع حمولة (25بكج) حسب ماتم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي".واضاف البيان أن "عملية ضبط الحاوية تمت خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين وجود مواد(منظومة اتصالات وأجهزة فحص التلوث البيئي وأجهزة كهربائية) داخل الحاوية المضبوطةخلافا لما تم ذكره في المعاملة الكمركية وهذه المواد تحتاج إلى موافقات خاصة لغرض استيرادها، مما سبب هدرٱ بالمال العام".واشار البيان الى انه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية خلافا للضوابط والتعليمات النافذة".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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