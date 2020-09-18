بالصور.. ضبط منظومة اتصالات وأجهزة تلوث مخالفة في أم قصر

2020/09/18 | 21:21 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفات نيوز} أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة عن ضبط حاوية حجم 40 قدم محملة بمواد (اكسسوارات ولوازم طابعات) بواقع حمولة (25بكج) حسب ماتم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي.





وبينت الهيأة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "عملية ضبط الحاوية تمت خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين وجود مواد(منظومة اتصالات وأجهزة فحص التلوث البيئي وأجهزة كهربائية) داخل الحاوية المضبوطةخلافا لما تم ذكره في المعاملة الكمركية وهذه المواد تحتاج إلى موافقات خاصة لغرض استيرادها، مما سبب هدرٱ بالمال العام".

وبين انه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية خلافا للضوابط والتعليمات النافذة".

رغد دحام

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