2020/09/18 | 21:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} وجه أمين بغداد الجديد، منهل الحبوبي، جميع ملاكات امانة بغداد بتعليق حملات إزالة التجاوزات التي تجريها ملاكات الامانة بشكل فوري.





وذكر بيان للأمانة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان أمر الحبوبي "جاء تعقيباً على الحملة التي اقيمت في أحد اسواق مدينة الصدر بالاضافة الى جميع مناطق العاصمة الاخرى وايقافها بشكل مؤقت".

وأشار البيان الى ان الحبوبي "أطلع على هذه الإجراءات من خلال الاعلام حيث أنه لم يباشر العمل في منصبه رسميا بعد ووجه بالبدء الفوري بإعداد خطة جديدة تتناسب مع ما موجود من تجاوزات بكافة أشكالها في عموم العاصمة بغداد كما وأنه يشدد على رفض التجاوزات التي شوهت منظر العاصمة ومشهدها الحضري خلال السنوات السابقة إلا أنه أكد على ان ذلك ينبغي أن يكون وفق خطة مدروسة ومتكاملة ومتعددة الجوانب ستنطلق في وقت لاحق وبشكل يضمن عدم الأضرار بأرزاق وحقوق المواطنين".

عمار المسعودي

شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين بغداد الجديد يصدر أمراً فورياً ويكشف عن خطة لإعادة الوجه الحضري للعاصمة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين بغداد الجديد يصدر أمراً فورياً ويكشف عن خطة لإعادة الوجه الحضري للعاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).