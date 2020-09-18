شركة كي تنفي هروب مديرها ..وتعد امر الاعتقال مضرا بالاقتصاد العراقي

2020/09/18 | 21:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..نفت شركة (كي) ان يكون مديرها كان يحاول الهرب عند القبض عليه قرب مطار بغداد.وقالت الشركة في بيان ان تواجد مديرها بهاء عبد الحسين في المطار كان من أجل السفر حيث يرتبط ببرنامج سفر منظم يعد جزء من برنامجة الحياتي والعملي.وذكر البيان ان الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا بآليات عمل الشركة العالمية […]

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