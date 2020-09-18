حاملة طائرات وثلاث سفن حربية أميركية تعبر مضيق هرمز متوجهة لمياه الخليج

2020/09/18 | 21:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الاسطول الخامس الأميركي، عن عبور أربع سفن حربية مضيق هرمز متوجهة الى مياه الخليج.

ونشر الاسطول الخامس بيانا أكد فيه ان تشكيلا بحريا مؤلفا من حاملة طائرات نيمتيز، يرافقها ثلاثة سفن أخرى وهي كل من برينستون، وفليبين سي، وستيريت، توجه الى الخليج، للعمل مع من وصفهم بالشركاء الاقليميين في المنطقة، إضافة الى تقديم الدعم لعمليات الطيران البحري لقوات التحالف المعروفة باسم العزم الصلب.

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