ضبط منظومة اتصالات وأجهزة تلوث بيئي في ميناء أم قصر الشمالي

2020/09/18 | 21:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط منظومة اتصالات وأجهزة تلوث بيئي خلافا لما تم ذكره في المعاملة الكمركية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة،ضبطت حاوية حجم 40 قدم محملة بمواد (اكسسوارات ولوازم طابعات) بواقع حمولة (25بكج) حسب ماتم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي”.

واضافت الهيأة، ان “عملية ضبط الحاوية، تمت خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم، حيث تبين وجود مواد (منظومة اتصالات وأجهزة فحص التلوث البيئي وأجهزة كهربائية) داخل الحاوية المضبوطة خلافا لما تم ذكره في المعاملة الكمركية وهذه المواد تحتاج إلى موافقات خاصة لغرض استيرادها، مما سبب هدرٱ بالمال العام”.

واكدت، انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية خلافا للضوابط والتعليمات النافذة”.

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