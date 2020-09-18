امين بغداد يوجه بإيقاف حملات إزالة التجاوزات

2020/09/18 | 21:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع

وجّه أمين بغداد منهل الحبوبي، اليوم الجمعة، بإيقاف حملات إزالة التجاوزات التي تجريها ملاكات الأمانة بشكل فوري.

وذكر المكتب الإعلامي لأمين بغداد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحبوبي وجّه جميع ملاكات الأمانة بتعليق حملات إزالة التجاوزات التي تجريها ملاكاتها بشكل فوري، وذلك تعقيبا على الحملة التي أقيمت في إحدى أسواق مدينة الصدر بالإضافة إلى جميع مناطق العاصمة الأخرى وإيقافها بشكل مؤقت".

وأضاف البيان، أن "التعليق جاء بعد اطلاعه على الإجراءات من خلال الإعلام حيث إنه لم يباشر العمل في منصبه رسميا بعد".

ووجّه أيضا، وفقا للبيان، بالبدء الفوري بإعداد خطة جديدة تتناسب مع ما موجود من تجاوزات بجيمع أشكالها في عموم العاصمة بغداد".

وشدد على رفض التجاوزات التي شوهت منظر العاصمة ومشهدها الحضري خلال السنوات السابقة، مؤكدا أن "ذلك ينبغي أن يكون على وفق خطة مدروسة ومتكاملة ومتعددة الجوانب ستنطلق في وقت لاحق وبشكل يضمن عدم الإضرار بأرزاق وحقوق المواطنين".

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