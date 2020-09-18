توقعات تؤكد إمكانية انتقال صلاح لبرشلونة وصراع أندية كبرى لضمه

2020/09/18 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي جون بارنس التقارير الصحفية التي ذكرت إمكانية انتقال نجم الريدز محمد صلاح إلى فريق برشلونة.

ونقلت الصحافة البريطانية تصريحات اللاعب الهولندي السابق شجاك سوارت لأحد المواقع الهولندية بداية الأسبوع الجاري، والتي أكد فيها أن صديقه المقرب مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان يريد ضم صلاح (28 عاما) للبلوغرانا، مشيرا إلى علمه بأن النجم المصري يريد الرحيل عن الريدز.

وهو ما علق عليه بارنس لموقع "غول" (Goal) قائلا إن "التكهنات تعد طبيعية مع الأندية الكبيرة واللاعبين الكبار، حيث ارتبط صلاح بالانتقال لبرشلونة عدة مرات".

وأعرب بارنز عن أمله في استمرار صلاح مع الريدز، لكنه أشار إلى أنه لو استمر في التألق، سيكون هناك المزيد من الأندية الكبرى المهتمة بضمه لصفوفها.

وأكد النجم الدولي الإنجليزي السابق أن صلاح هو الأكثر شعبية في فريق ليفربول، أكثر من ساديو ماني وفيرمينو، حيث يحبه الجميع وهو المعشوق الأول لجماهير الريدز.

وأظهر صلاح براعة فائقة في حسم مباراة ليفربول الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز السبت الماضي أمام ليدز، بتسجيله ثلاثية في فوز فريقه الصعب 4-3.

وتبلغ القيمة السوقية للنجم المصري 120 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفيرماركت" الألماني المتخصص في اقتصاد كرة القدم.

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