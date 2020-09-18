لاعب كرة قدم برازيلي سابق يقتل الرئيس الشرفي لناديه

2020/09/18 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

ارتكب لاعب سابق بأحد أندية دوري الدرجة الرابعة البرازيلي جريمة بشعة، بقتله الرئيس الشرفي لناديه بسبب خلافات شخصية.

وقام اللاعب فينيسيوس كورسيني صاحب الـ20 عاماً بطعن الرئيس الشرفي لنادي ناسيونال أتلتيكو البرازيلي، جوزيه دانيلسون في العنق حتى لفظ أنفاسه.

وبحسب شرطة ولاية بارانا البرازيلية:" فقد انتظر كورسيني المجني عليه دانيلسون أمام مقر إحدى شركاته، وقام بطعنه ثم ألقى بالسكين في منزل مجاور وحاول الهرب".

وأضافت أن:" سكان المنطقة تمكنوا من إلقاء القبض على كورسيني، الذي لا ينتمي لأي نادٍ في الوقت الحالي".

واعترف اللاعب بجريمته، وأكد أن ارتكبها بسبب خلافات مع دانيلسون، منذ أن كان في صفوف ناسيونال أتلتيكو الذي رحل عنه في شباط الماضي بعد انتهاء عقده الذي استمر عامين.

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