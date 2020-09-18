القبض على مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب شمال بابل

2020/09/18 | 21:30 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/ القت قوة مشتركة من الاستخبارات وشرطة بابل القت بكمين نصب مساء اليوم الجمعة بشمال الحلة القبض على مسلح مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب .وقال مصدر في القوة" أن مسلحا مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب متهم بزرع عبوات ناسفة على طريق السريع الرابط بين بابل وبغداد تم القبض عليه مساء اليوم الجمعة بكمين نصب له في ناحية الاسكندريه بشمال الحلة.

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