2020/09/18 | 21:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ بحث وزير الخارجيّة فؤاد حسين مع السيناتور الفرنسيّ ريمي فيرو، توسيع العلاقات الثنائيّة لتمتدّ إلى البرلمانين، والفعاليّات الاجتماعيّة، والثقافيّة الأخرى.وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان وزير الخارجيّة بحث مع السيناتور ريمي فيرو عضو لجنة الصداقة العراقيّة-الفرنسيّة في مقرّ مجلس الشيوخ الفرنسيّ" توسيع الغلاقات الثنائية.وأعرب الوزير عن شكره لجُهُود فرنسا في دعم العراق على المُستويات كافة، لافتاً إلى أنّ العلاقات لا تقتصر على الحكومتين فقط، بل تمتدّ إلى البرلمانين، والفعاليّات الاجتماعيّة والثقافيّة الأخرى.وعبّر السيناتور فيرو عن ارتياح مجلس الشيوخ الفرنسيّ للتقدّم الحاصل في العلاقات الثنائيّة، مُؤكّداً استعداد المجلس عبر لجنة الصداقة مع العراق لتقديم كل الدعم للدفع بهذه العلاقات.وأكد في الوقت ذاته:" أنّ المجلس عمل على تشكيل خلية اقتصاديّة تهدف إلى تشجيع الشركات الفرنسيّة للعمل في العراق، والتنسيق مع العراق في هذا الإطار عبر بحث الفرص الاستثماريّة".وأعرب السيناتور فيرو عن وُقُوف فرنسا إلى جانب العراق؛ لتعزيز مكانته الدوليّة، وتعزيز السيادة، مُوضِحاً: أنّ فرنسا تقف إلى جانب العراق لوقف الانتهاكات التركيّة./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجيّة يبحث مع السيناتور الفرنسيّ توسيع العلاقات الثنائيّة لتمتدّ إلى البرلمانين والفعاليّات الاجتماعيّة والثقافيّة الأخرى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجيّة يبحث مع السيناتور الفرنسيّ توسيع العلاقات الثنائيّة لتمتدّ إلى البرلمانين والفعاليّات الاجتماعيّة والثقافيّة الأخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).