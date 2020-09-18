مجددا..عبوة ناسفة تنفجر برتل للتحالف واصابة مقاتل من المغاوير

2020/09/18 | 21:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رتل للتحالف الدولي بقيادة امريكا - الصورة ارشيفية

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