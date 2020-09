2020/09/18 | 21:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 17 دقیقة

292 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اقدم برلمانيون فرنسيون يمينيون وجمهوريون، على مغادرة اجتماع يناقش مستقبل الطلاب في فرنسا، احتجاجا على وجود طالبة مسلمة محجبة.

واحتجت عضو الحزب الحاكم في البلاد، آن كريستين لانغ، أمس الخميس، (17 أيلول 2020)، على وجود مريم بوجيتو، رئيس الاتحاد الوطني للطلبة في جامعة السوربون، وكتبت تغريدة حول ذلك.

أما رئيس الجلسة، وهي من الحزب نفسه، ساندرين مورتش، فقالت إن ردود الفعل كانت غير ضرورية، ولا ضير من حضور الاجتماع بالحجاب.

وكانت صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية هاجمت بوجيتو بعد تعيينها رئيسة لاتحاد طلبة فرنسا بجامعة السوربون.

Hijab is the beauty of every Muslim woman ❤ #franceparliment #MaryamPougetoux pic.twitter.com/wtZSgHYCSK

— TaLha Moavia (@TaLhaShYkh3) September 18, 2020

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. البرلمان الفرنسي يوقف جلسته بعد مداخلة من طالبة 'محجبة') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. البرلمان الفرنسي يوقف جلسته بعد مداخلة من طالبة 'محجبة') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).