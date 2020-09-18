وسط استمرار أزمة سد النهضة.. لماذا تبني مصر سدا في تنزانيا؟

2020/09/18 | 21:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما لا تزال أزمة سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل قائمة بدون حل، تسعى القاهرة من جانب آخر لبناء سد جديد في دولة تنزانيا.

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