2020/09/18 | 21:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن تعرض رتل ينقل معدات للتحالف الدولي لتفجير بعبوة ناسفة جنوبي صلاح الدين.وذكرت الخلية في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، ان “رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين تعرض، مساء اليوم، إلى […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة مقاتل في لواء مغاوير سامراء بتفجير استهدف رتلاً لنقل معدات التحالف في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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