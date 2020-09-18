2020/09/18 | 21:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، الجمعة، التوزيع الجغرافي لإصابات فيروس كورونا المسجلة هذا اليوم.



وذكرت الدائرة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 أيلول 2020)، أن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم جاءت كالتالي:"

عدد الاصابات 877 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————— 30

ابو دشير —————— 15

الاسكان —————— 1

الاعلام —————— 29

البياع —————— 10

التاجي —————— 14

التراث —————— 1

الحارثية —————— 4

الحرية —————— 31

الخطيب —————— 3

الدورة -———-—— 71

الدولعي —————— 8

الرحمانية —————— 7

السيدية —————— 23

الشعلة —————— 43

الصالحية —————— 9

الطارمية —————— 17

الطوبجي —————— 3

العامرية —————— 17

العطيفية —————— 11

العلاوي —————- 1

الغزالية —————— 36

القادسية —————— 19

الكاظمية -—————- 50

الكرخ —————- 10

اللطيفية —————— 9

المحمودية ————— 59

المعالف ————— 10

المشاهدة ————— 2

المنصور —————- 35

المواصلات -————- 9

النصر والسلام ———- 6

الوشاش —————— 3

اليوسفية ————— 4

اليرموك ——-——— 39

جكوك —————- 5

حي الجامعة ————- 30

حي الجهاد ————— 59

حي الخضراء -———— 8

حي العامل ————— 40

حي العدل ——-——- 36

سبع البور ————— 1

شارع حيفا ————— 1

صدر اليوسفية ——--— 1

كرادة مريم ————— 4

ناحية الرشيد ———— 2

سجن احداث السلام —- 2

جانب الرصافة -——— 26

محافظة ذي قار ——— 4

محافظة الديوانية -—— 2

محافظة بابل -——— 5

محافطة المثنى ——— 1

محافظة كربلاء ——— 5

محافظة النجف ——— 3

الشفاء:

677

الوفيات:

3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدورة أولاً .. تفاصيل الموقف الوبائي في الكرخ) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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