الصحة تستحصل 12 موافقة مهمة لمنتسبيها بينها قطع أراضٍ وعلاوات

2020/09/18 | 21:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ان وزارة الصحة والبيئة ومنذ بداية عام ٢٠٢٠ تخوض معركة وبائية هي الاولى من نوعها في تاريخ البشرية منذ اكثر من قرن انهكت انظمة صحية عالمية متطورة وانهارت من خلالها اقتصاديات العالم.

وبالرغم من المشاكل المعروفة التي توارثها النظام الصحي في العراق الا انها استطاعت ان تحارب هذا البلاء بامكانيات محدودة وحققت نجاحات كبيرة معروفة تشيد بها منظمة الصحة العالمية من خلال زيادة نسبة الشفاء وتقليل عدد الوفيات حيث جاء ذلك بسبب زيادة البنى التحتية وتوفير العلاجات اللازمة على مستوى العراقان دور الجيش الابيض وبمختلف التخصصات والعناوين وما قدمه لشعبنا الحبيب وتضحياته كانت محط فخر واعتزاز كل العراقيين.

ان الوزارة سعت وبكل الامكانيات لدعم ابطال الجيش الابيض بعد استحصال الدعم من مجلس الوزراء والجهات المعنية، فبالرغم من الازمة المالية والاقتصادية التي يمر بها عراقنا الحبيب استحصلنا الموافقات لتعيين كل المشمولين بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ والتعديل الثالث الخاص بالمهن الصحية الساندة، وكذلك تم استحصال الموافقات على:

١- تخصيص قطع الاراضي لابطال الجيش الابيض

٢- اطلاق العلاوات والترفيعات والتسكين

٣- توسعة المقاعد الدراسية في البورد العراقي والعربي وكافة الدراسات في الجامعات العراقية

٤- اعتبار فترة العمل في مراكز كورونا والمستشفيات مجزية للتدرج الطبي لحين توزيعهم للتدرج الطبي.





٥- منح ١٠ درجات مفاضلة للقبول بالدراسات العليا وكذلك منح ١٠ درجات مفاضلة للقبول على قناة المتميزين

٦- التنسيق مع مجلس النواب لاصدار قانون لاعتبار من يتوفى من ابطال الجيش الابيض شهيدا

٧- استلام ذوي المتوفين راتبا تقاعديا مساوي لاقرانهم المستمرين بالخدمة

٨- منح كل العاملين قدما لمدة ستة اشهر

٩- استحصال موافقة مجلس الوزراء لمنح الوثائق الدراسية لخريجي الكليات الطبية والصحية والتمريضية والتقنية

١٠ - تخصيص مستشفيات ومراكز خاصة للمصابين في بغداد والمحافظات

١١- التنسيق مع مجلس القضاء الاعلى لتخصيص القضاة لكل دائرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يعتدي على ملاكاتنا ومؤسساتنا

١٢- مفاتحة الجهات المختصة بتعديل مادة اعاشة الخفراء في المستشفيات في قانون الصحة العامة الى امكانية منحهم مخصصات طعام

وكل مايقدم هو جزء يسير امام تضحيات ابطال الجيش الابيض، واننا اليوم نخاطب شبابنا المجاهدين من ابطال الجيش الابيض ونؤكد ان ماقدمتموه سيذكره التاريخ بسطور من ذهب واننا على يقين انكم تقدمون هذه التضحيات لشعوركم الوطني اتجاه شعبكم الحبيب

وان وزارتكم مستمرة بدعمكم وبكل الظروف من خلال توسعة المقاعد الدراسية واقامة الدورات التدريبية وانجاز المستشفيات المتلكئة واستقدام الفرق الاجنبية لتدريب ملاكاتنا.

استمروا ايها الابطال بشجاعتكم لمواجهة هذا البلاء حماية لشعبكم واهلكم ولاتركنوا للوهن والشائعات والمغرضين ولمن لايريد بالعراق الخير ويبحث عن مصالح ضيقة.



فالعراق امانة باعناقنا وأمنه الصحي مسؤليتنا حيث ادت الملاكات الطبية والصحية القسم المهني بتقديم العناية الطبية والصحية في كافة الظروف وخاصة في الازمات الصحية،

كما لا ننسى ان نقدم شكرنا للملاكات الطبية والصحية في الطبابة العسكرية وطبابة الحشد الشعبي والقطاع الخاص الذين كانوا عونا لمؤسساتنا الصحية.

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