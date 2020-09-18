بعد الشد والجذب… الإعلان عن حسم قرار إقامة كأس العالم للاندية 2020

2020/09/18 | 21:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – متابعة

صادق السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على الخبر الذي نشرته «الشرق الأوسط»، الفترة الماضية، بشأن تأجيل كأس العالم للأندية، وعدم إقامته في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال رئيس الفيفا، اليوم الجمعة، إن وباء فيروس كورونا بإمكانه خلق مشكلات متعلقة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، مضيفاً: «إن بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم ربما تتأجل بسبب الوباء، لقد أرجأت العديد من الاتحادات مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022»، وأكد إنفانتينو أنه قلق.

وأضاف: «إنها مشكلة حقيقية، خصوصاً إذا لم يتوقف الوباء أو يضعف، نحن بين يدي السلطات الصحية».وجرى تمديد التصفيات بالفعل من مارس (آذار) إلى يونيو (حزيران) 2022، وأكد إنفانتينو «نحن محظوظون قليلاً» أن كأس العالم سيقام في وقت متأخر عن المعتاد، حيث يقام في شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، وقال إن هناك فترة للمباريات الدولية تم إضافتها في يناير (كانون الثاني) 2022، وهذه الفترة ستتكون من ثلاث مباريات بدلاً من اثنتين، كما أنه يمكن إقامة المباريات من دور واحد بدلاً من ذهاب وإياب.

ويرى إنفانتينو أن الأمور أصبحت مشجعة بعد أن استأنفت أوروبا مسابقات المنتخبات، وستتبعها أميركا الجنوبية، الشهر المقبل، مضيفاً أن «فيفا» سيكون لديه الأسبوع المقبل خطة جاهزة لعودة المباريات.وتابع رئيس الاتحاد الدولي بالقول: «إن كأس العالم له أولوية قصوى، يجب أن نتأكد من إقامة مباريات التصفيات حول العالم».

وعن بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في قطر، أفاد بـ«أنه غير محتمل» الحفاظ على موعدها، لأنه لا يتوقع أن تنتهي كل البطولات القارية للأندية قبل هذا الموعد بسبب فيروس كورونا، مضيفاً: «نحن نراقب الموقف، ربما يمكن إقامتها مطلع العام المقبل، يجب أن نرى إذا كان بإمكاننا الإبقاء عليها».

يذكر أن هذه البطولة ستكون الأخيرة بمشاركة سبع فرق، وكان مقرراً أن تقام بطولة كأس عالم للأندية جديدة في العام المقبل، ولكن تم تأجيلها إلى 2022 للسماح بإقامة البطولتين المؤجلتين ليورو 2020 وكوبا أميركا في 2021.

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