2020/09/18 | 21:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تنفي وجود إعفاءات في بعض المناصب او الإدارات القيادية لبعض الشركات المركز الخبري الوطني.

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