انفجار عبوة ناسفة برتل لقوات التحالف الامريكي جنوبي صلاح الدين

2020/09/18 | 22:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن تعرض رتل ينقل معدات لقوات التحالف الاميركي لتفجير بعبوة ناسفة جنوبي محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد....

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