الداخلية تكشف معدل الجرائم واجراءات التصدي لها وملف ينتظر قرارا من الكاظمي

2020/09/18 | 22:04 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قالت وزارة الداخلية، الجمعة، إن المعدلات البيانية للجريمة المنظمة تشير إلى نزول الإحصائيات، مبينة انها تبني استيراتيجية لمنع الجريمة قبل وقوعها، مشيرة إلى وجود تحضيرات وتخطيط لتسليم الملف الأمني إلى مديريات الشرطة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، اللواء، خالد المحنا، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (18 أيلول 2020)، إن "المعدلات البيانية للجريمة المنظمة تشير إلى نزول الإحصائيات" مبينا أن "هذا النزول يعزوه بعض المراقبين إلى عاملين، الأول هو الحملات الأمنية، وحملات إلقاء القبض على المطلوبين وغيرها من الأعمال الأمنية الجنائية، والعامل الثاني هو إجراءات حظر التجوال وما رافقها من تقييد للحركة".

وأضاف المحنا، أن "الوزارة تبني استيراتيجية لمنع الجريمة قبل وقوعها، أي أننا لا نعول على مسك المجرمين فقط بعد حصول الجريمة، وإنما الانتقال إلى عمل مهم وهو توفير أمن مجتمعي"، مؤكدا أن "منع وقوع الجريمة من المواضيع التي تأخذ حيزا واهتماما من قبل قيادة وزارة الداخلية".

وفيما يخص نقل الملف الامني، أوضح المسؤول، أن "هناك تفكيرا جديا بنقل الملف الأمني إلى مديريات الأمن، وإلى مديريات الشرطة، وهذا ما تحقق بالفترة الماضية، حيث تم تسليم الملف الأمني إلى بعض قيادات الشرطة في المناطق التي تشهد استقرارا نسبيا".

وتابع، انه "ما تزال هناك تحضيرات وتخطيط وبناء قدرات، فضلا عن انتظار القرارات التي تصدر من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن ذلك".

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