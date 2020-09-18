"ميموجي بكمامة".. تحديث آيفون الجديد وصل أخيرا

2020/09/18 | 22:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحت آبل مؤخرا نظام تشغيل "IOS 14" لأجهزتها، والذي حمل تغييرات وإضافات عدة، في نقلة نوعية عن التحديثات السابقة التي تقوم الشركة بطرحها بشكل دوري.

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