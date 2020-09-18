صور.. النأر تأكل سيارة ’جارجر’ في واسط

2020/09/18 | 22:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، سيطرتها على نيران نشبت في إحدى المركبات وسط محافظة واسط.



وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 ايلول 2020)، أن "فرقها في مركز الكوت بمديرية دفاع مدني واسط تمكنت من اخماد حادث حريق نشب بعجلة نوع جارجر في منطقة الحاوي وسط مدينة الكوت".

وأشار البيان إلى أن معالجة النيران منعت "احتراق العجلة بالكامل وبدون أي أضرار بشرية".

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